Аэропорт Благовещенска потребовал от "ВИМ-Авиа" 18 млн руб

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ГУП "Аэропорт Благовещенск" подало в Арбитражный суд Татарстана два заявления в отношении ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Так, 28 сентября поступил в суд иск о взыскании 14,1 млн рублей. Согласно системе "СПАРК-Интерфакс ", иск связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда.

Еще один иск с требованием взыскать 3,7 млн рублей поступил 3 октября.

Данных о принятии заявлений к рассмотрению в картотеке пока нет.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" была для Амурской области основным авиаперевозчиком в столичном направлении - рейсы выполнялись ежедневно.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств на операционную деятельность. Билеты авиакомпании на тот момент приобрели почти 200 тыс. пассажиров. За рубежом на тот момент оказались почти 39 тыс. пассажиров с билетами авиакомпании.

Накануне министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что долги "ВИМ-Авиа" превышают 10 млрд рублей , в том числе около 7 млрд рублей составляет долг перед финансовыми организациями, 1,5 млрд рублей авиакомпания должна аэропортам и органам организации воздушного движения. Еще около 3 млрд рублей компания должна иностранным аэропортам.