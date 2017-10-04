"Газпром-медиа" запустит новый телеканал

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа" запустит развлекательный канал "Супер", сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудников телекомпаний и источники в самом холдинге. Позже эту информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе холдинга.

"Планируется запуск нового эфирного телеканала "Супер". Это будет развлекательный телеканал, ориентированный на семейную аудиторию. Целевая аудитория для рекламодателей - 14-44 лет", - сообщила "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга во вторник.

По словам собеседника агентства, телеканалом будет управлять сегмент холдинга "Газпром-медиа" - "ГПМ Развлекательное ТВ" (в данный момент управляет 5 эфирными развлекательными каналами).

"Сейчас ведется работа по программному наполнению нового канала. Подробности появятся позднее", - уточнил собеседник "Интерфакса".

У "Газпром-медиа" уже есть пять развлекательных эфирных каналов - ТНТ, ТВ 3, ТНТ4, "Пятница" и 2x2. Также холдингу принадлежат эфирные общественно-политический каналы НТВ и спортивный "Матч ТВ".