Цена на нефть Brent осталась на уровне $55,8 за баррель

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе азиатских торгов в четверг, оставаясь у минимума за последние две недели, сообщает Dow Jones.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:49 по Москве подорожали на $0,02 (0,04%) - до $55,82 за баррель. На торгах в среду их цена опустилась на $0,2 (0,36%) и составляла $55,8 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в четверг снизились на $0,05 (0,1%) - до $49,93 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,44 (0,87%) - до $49,98 за баррель.

Таким образом, стоимость WTI опустилась ниже отметки в $50 за баррель впервые за последние две недели.

С одной стороны, поддержку рынку оказывают данные о резком сокращении запасов топлива в США. Однако, с другой стороны, трейдеры оценивают данные о росте американской нефтедобычи и экспорта.

Кроме того, негативное влияние оказывают новости о том, что Ливия возобновила добычу на крупнейшем в стране месторождении.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 6,02 млн баррелей. Вместе с тем резервы терминала в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли с 60,9 млн до 62,5 млн баррелей, что ограничивает потенциал повышения цен.

Запасы бензина увеличились на 1,64 млн баррелей, дистиллятов - упали на 2,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей. Запасы бензина, по их оценкам, должны были уменьшиться на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю выросла на 14 тыс. баррелей в сутки (б/с) и достигла 9,561 млн б/с. Экспорт нефти подскочил на 33,1% - до 1,98 млн б/с, импорт уменьшился на 213 тыс. б/с.

Совокупные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из США на прошлой неделе увеличились более чем на 1 млн б/с и достигли нового рекорда в 7,02 млн б/с.