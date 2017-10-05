Фондовые индексы США слабо выросли и в очередной раз обновили рекорды

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду незначительно выросли и в очередной раз обновили исторические максимумы.

Значение Standard & Poor's 500 завершило на рекордном уровне седьмую сессию подряд. При этом прирост продемонстрировали шесть из одиннадцати основных отраслевых групп индекса. Лидерами повышения стал сектор недвижимости и энергокомпании, в отстающих - финансовая и высокотехнологическая сферы.

Среди 30 компаний, акции которых входят в расчет Dow Jones Industrial Average, в среду наиболее сильно подорожали производитель спортивных товаров Nike Inc. - на 1,2% и Caterpillar Inc., выпускающая сельскохозяйственную и дорожную технику, - на 1%.

В то же время подъем Nasdaq Composite сдерживался снижением котировок бумаг Apple Inc. на 0,7%.

Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в сентябре на 135 тыс., что стало минимальным месячным повышением с октября прошлого года. Это связано с последствиями ураганов "Харви" и "Ирма".

В пятницу министерство труда обнародует официальную статистику по рынку труда за прошлый месяц. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось на 75 тыс., а безработица осталась на уровне 4,4%.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре подскочил до 59,8 пункта по сравнению с 55,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками. Значение индикатора достигло максимальной отметки с августа 2005 года, его активному росту способствовало восстановление экономики США после разрушительных ураганов.

Цена акций Tesla Inc. за день поднялась на 2% после того, как аналитики Nomura присвоили им рекомендацию "покупать".

Бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 0,9% несмотря на то, что Европейская комиссия обвиняет интернет-ритейлера в получении незаконных налоговых субсидий в Люксембурге и требует от компании возмещения 250 млн евро плюс проценты.

Рыночная стоимость Monsanto Co. увеличилась на 0,05%. Крупнейший мировой производитель семян неожиданно получил чистую прибыль по итогам финквартала, закончившегося 31 августа, в размере $20 млн. Скорректированная прибыль составила 20 центов на акцию, в то время как эксперты в среднем ожидали, что компания зафиксирует убыток в 41 цент на акцию.

В то же время котировки акций Office Depot Inc. рухнула почти на 18%. Поставщик товаров для офиса ухудшил прогноз скорректированной операционной прибыли на текущий год до $400-425 млн с ранее ожидавшихся $500 млн. Также Office Depot объявил о покупке ИТ-компании CompuCom Systems Inc. за $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 19,97 пункта (0,09%) - до 22661,64 пункта.

Standard & Poor's 500 за день вырос на 3,16 пункта (0,12%), достигнув 2537,74 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 2,91 пункта (0,05%) - до 6534,63 пункта.