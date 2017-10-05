В Qiwi сообщили о переговорах по увеличению доли банка "Открытие"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Переговоры об увеличении доли санируемого банка "Открытие" в группе Qiwi ведутся, сообщил журналистам генеральный директор и основной владелец Qiwi Сергей Солонин в кулуарах форума Finipolis-2017.

Банк "Открытие" в начале августа 2017 года приобрел 12,2% акций Qiwi класса B, за счет этих транзакций доля группы "Открытие" в акциях класса B выросла с 8,85% до 21,05%.

"У нас ведутся переговоры о продолжении стратегического партнерства, возможно, этот пакет (банка - прим. ИФ) будет увеличен. Это, скорее, к временной администрации вопрос", - сказал Солонин.

Он отметил, что пока акции Qiwi с других структур группы "Открытие" на санируемый банк не переводятся. "Я знаю, что переговоры о расширении пакета банка ведутся. Насколько я знаю, пока никаких сделок (не совершено - ИФ)", - отметил он.

ЦБ РФ в конце августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "Открытие", ввел в него временную администрацию.

Банк "Открытие" в начале августа приобрел 5,5 млн американских депозитарных акций (ADS, представлены акциями класса B) Qiwi на общую сумму $99,5 млн. Доля "Открытия" в общем капитале Qiwi составила 15,66%.

Капитал Qiwi на 31 декабря 2016 года составлял 30,3 млн евро и состоял из 15 млн 516,573 тыс. обыкновенных акций класса A и 45 млн 80,461 тыс. обыкновенных акций класса B номиналом 0,0005 евро за акцию. Одна американская депозитарная расписка представляет одну акцию класса B.

"Открытие Холдинг" и Otkritie Investments Cyprus Ltd 16 июня выставили оферту на приобретение не более 24 млн 794 тыс. 253 обыкновенных акций класса B группы Qiwi по цене $28 за акцию на сумму до $694 млн. Однако оферта "Открытия" была признана несостоявшейся из-за невыполнения минимальных условий сделки.

"Открытие" в рамках оферты рассчитывало выкупить от 45% до 55% акций Qiwi класса B. На тот момент структуры "Открытия" владели примерно 8,85% акций Qiwi класса B, группа хотела довести свою долю примерно до 63,85%.

"Открытие" получило 9,3% акций Qiwi в рамках сделки по продаже этой компании системы денежных переводов Contact и процессинговой системы "Рапида".

Основным акционером Qiwi является ее генеральный директор Солонин, он через Saldivar Investments Limited на конец 2016 года владел 19,6% капитала компании (59,3% голосов). Группе "Открытие" по итогам 2016 года принадлежало 6,7% капитала (1,8% голосов), группе Mitsui - 2,8% капитала (8,6% голосов).

Компания Platinum Investment Management Limited владела 1,8% голосующих акций, Sylebra Capital Management - 1,3% голосов, Waddell & Reed Financial Inc. - 1,2% голосов.

Qiwi - ведущий платежный сервис нового поколения с платежной сетью, которая включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков, более 162 тыс. терминалов и точек приема платежей.