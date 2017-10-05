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Экономика

Росстат зафиксировал дефляцию в сентябре и падение цен два месяца подряд впервые за 20 лет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дефляция в РФ в сентябре 2017 года составила 0,1% после 0,5% в августе, инфляции 0,1% в июле, 0,6% в июне, 0,4% в мае, 0,3% в апреле, 0,1% в марте, 0,2% в феврале и 0,6% в январе, сообщил в четверг Росстат.

Сентябрь 2017 года с точки зрения динамики индекса потребительских цен оказался необычным сразу по двум показателям. Во-первых, дефляция в этом месяце наблюдается впервые с 1997 года, во-вторых, впервые за 20 лет дефляция фиксируется два месяца подряд - в первый и единственный до настоящего времени раз двухмесячный спад цен был зафиксирован в августе-сентябре 1997 года.

За январь-сентябрь 2017 года цены, согласно данным Росстата, выросли на 1,7%.

В годовом выражении инфляция в сентябре значительно отдалилась от таргета ЦБ (4%), снизившись, как и ожидалось, с 3,3% по итогам августа до 3,0% по итогам сентября.

ЭкономикаМинэкономразвития не исключило дефляции по итогам сентябряЧитать подробнее

Дефляция оказалась несколько выше ожиданий аналитиков и близка к ожидаемому Минэкономразвития диапазону значений. В консенсус-прогнозе экономистов на сентябрь, подготовленном "Интерфаксом", индекс потребительских цен равнялся 0%. Минэкономразвития РФ, как заявлял ранее глава ведомства Максим Орешкин, ожидало от сентября околонулевого значения, но все-таки допускало риск небольшой дефляции. "Сохраняется тенденция на довольно низкие темпы инфляции, у нас как раз, наверное, ближе к нижней границе будет, около нуля. Есть даже риск небольшой дефляции в сентябре, пока незначительный", - сказал ранее журналистам Орешкин.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре вырос на 0,3%.

Дефляции в сентябре способствовало удешевление сахара на 9,9% и плодоовощной продукции на 6,9%. В целом продовольственные товары в сентябре подешевели на 0,7%, при этом цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции не изменились.

"Существенное влияние на снижение цен на продовольственные товары по-прежнему оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на лук снизились на 21,7%, картофель - на 18,9%, морковь - на 18,4%, капусту белокочанную, свеклу, виноград, яблоки - на 7,8-16,6%. Одновременно цены на лимоны увеличились на 4,6%, бананы - на 4,3%, огурцы - на 1,3%, апельсины - на 0,5%", - отмечает Росстат.

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 0,3%. Цены на услуги в сентябре выросли на 0,1% после роста на 0,4% в августе и скачка в июле на 1,6% (из-за роста тарифов ЖКХ).

В Москве потребительские цены за месяц остались стабильными (с начала года рост на 2,8%), в Санкт-Петербурге снизились на 0,1% (3,0%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по РФ в конце сентября составила 3729,1 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,9% (с начала года - выросла на 1,1%).

По итогам 2017 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в размере 3,2%, ЦБ РФ - 3,5-3,8%. В сентябре Банк России снизил ключевую ставку до 8,5% с 9%.

Теги: Росстат
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