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Экономика

ВЭБ начал подготовку к банкротству концерна "Тракторные заводы"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк начал реализацию "дефолтной стратегии" в отношении концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) практически сразу после окончания заседания наблюдательного совета, где она была одобрена.

Вечером в четверг ВЭБ опубликовал на Федресурсе уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы", а также целого ряда других структур КТЗ - "Курганмашзавода", "Агромашхолдинга", "Промтрактора", "Чебоксарского агрегатного завода", ВгТЗ и т.д.

За несколько часов до этого наблюдательный совет ВЭБа под председательством премьера Дмитрия Медведева принял решение о "дефолтной стратегии" в отношении КТЗ.

"По КТЗ у нас принято решение по дефолтной стратегии, я думаю, это важное решение в части данного большого предприятия. Сейчас наша задача - обеспечить, тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали и продолжали свою деятельность", - сказал после заседания глава ВЭБа Сергей Горьков.

Газета "Коммерсантъ" в сентябре со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией вокруг КТЗ, сообщила, что ВЭБ признал неудачу плана реструктуризации долгов концерна Михаила Болотина и Альберта Бакова, и на ближайшем заседании набсовета поставит вопрос о банкротстве. Причиной провала собеседники издания называли, в частности, неурегулированность внутригрупповой задолженности и отказ владельцев конвертировать часть долга в капитал КТЗ. В результате предприятия концерна продолжают копить убытки, а финансовый долг КТЗ уже превышает 85 млрд руб.

По словам источника газеты, из плана реструктуризации КТЗ, принятого в декабре 2016 года, выполнены, по сути, только обязанности ВЭБа. Так, за счет госкорпорации погашены долг перед персоналом концерна по зарплате на 680 млн руб., кредиторская задолженность гражданского дивизиона КТЗ перед налоговиками и арендодателями (3,2 млрд руб.). Кроме того, ВЭБ предоставил гражданскому дивизиону кредит на 1,9 млрд руб. на восстановление операционной деятельности. Всего, как сообщалось, для стабилизации финансового положения ВЭБ предоставил предприятиям гражданского дивизиона КТЗ 3,854 млрд руб.

По плану реструктуризации ВЭБ как крупнейший кредитор КТЗ получил в собственность военный дивизион и передал его в управление "Ростеху". Совладельцы КТЗ Болотин и Баков получили контроль над гражданскими активами КТЗ, но ход реструктуризации должен был контролировать ВЭБ. Ключевой целью было сохранение основных производственных активов обоих дивизионов. Болотин и Баков основали ООО "Машиностроительно-индустриальная группа КТЗ", куда отошли предприятия гражданского дивизиона (ВЭБу принадлежит не более 50%). В конце 2016 года Болотин говорил, что "доволен" схемой реструктуризации, и отмечал, что ее реализация займет около трех-пяти месяцев. Текущий финансовый долг КТЗ - 85,4 млрд руб., говорит источник газеты, из них долг перед ВЭБом - 58,5 млрд руб.

ГК "Ростех" выступает за банкротство концерна "Тракторные заводы", процедура финоздоровления не поможет, заявил в сентябре журналистам гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Теги: Концерн Тракторные заводы, ВЭБ
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