ЦБ РФ задумался о регулировании работы платежных агрегаторов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Банк России может начать регулировать деятельность платежных агрегаторов и других участников рынка по проведению платежей, сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в кулуарах форума Finopolis.

"Это регулирование касается тех самых сервисов, о которых мы рассуждали - это платежные агрегаторы, провайдеры технологических услуг, то есть то, что работает сейчас на рынке, но пока вне регуляторной среды оказалось", - сказала Бакина. Она не стала уточнять, какие именно участники рынка могут стать объектами регулирования.

"Мы однозначно до конца года выйдем с этим предложением. Сейчас у нас это в рабочем порядке обсуждается с рядом участников рынка. Будет определена терминология, там будут определены, скажем так, требования к этим игрокам на рынке с тем, чтобы они были в равных конкурентных условиях на рынке", - рассказала Бакина.

По ее словам, для расширения сферы регулирования будут подготовлены нормативные акты, а также законопроект, вносящий изменения в N161-ФЗ "О национальной платежной системе". "Это будет касаться всего круга операций, которые данные игроки предоставляют. Конечно, в большей степени, если мы говорим о 161-м законе, это касается платежной тематики", - отметила глава департамента ЦБ.

"Мы, на самом деле, намеренно не стали с самого начала их (платежных агрегаторов и других участников рынка - ИФ) появления ставить какие-то барьеры с тем, чтобы не задушить на начальном этапе этот бизнес, потому что хотелось разобраться, понять, насколько он пойдет у нас, будет востребованным", - отметила Бакина.

Платежные агрегаторы - сервисы для приема платежей, в том числе в интернет-магазинах и блогах.