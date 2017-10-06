Brent опустилась ниже $57 за баррель после роста накануне

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в пятницу на фоне обеспокоенности ростом добычи и экспорта США, сообщает MarketWatch.

Между тем рынок поддерживают новости о возможном продлении сроков соглашения стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию, об ограничении производства нефти.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени подешевели на $0,06 (0,11%) - до $56,94 за баррель. На торгах в четверг их цена увеличилась на $1,2 (2,15%) и составляла $57 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь утром в пятницу снизились на $0,08 (0,16%) - до $50,71 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена выросла на $0,81 (1,62%) - до $50,79 за баррель.

С начала текущей недели WTI подешевела на 1,8%, недельное падение отмечается впервые с начала сентября.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, добыча нефти в США на предыдущей неделе выросла на 14 тыс. баррелей в сутки (б/с) и достигла 9,561 млн б/с. Экспорт нефти подскочил на 33,1% - до 1,98 млн б/с, импорт уменьшился на 213 тыс. б/с.

Совокупные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из США увеличились более чем на 1 млн б/с и достигли нового рекорда в 7,02 млн б/с.

Накануне прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, в ходе которых они поддержали работу министерств энергетики по формату ОПЕК+.

Внимание участников торгов также приковано к тропическому шторму Нейт, который приближается к американскому побережью. Exxon Mobil Corp. эвакуирует персонал с расположенной в заливе платформы, а Chevron Corp. планирует приостановить работы на двух платформах.

По оценкам метеорологов, шторм к выходным перерастет в ураган, который пройдет через центр Мексиканского залива и может достичь США в Луизиане или Флориде в воскресенье.