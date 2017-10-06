Доллар США завершил в плюсе четвертую неделю подряд

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Курс доллара США в пятницу растет, валюта завершает "в плюсе" четвертую неделю подряд.

Внимание рынка сосредоточено на данных о состоянии рынка труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу, на фоне более позитивных по сравнению с прогнозами новостях о числе заявок на пособие по безработице в США, сообщает MarketWatch.

Евро торгуется утром в районе $1,1701 против $1,1711 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты составляет сейчас около 132,19 иены по сравнению со 132,12 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 112,98 иены против 112,82 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,08%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,15%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 12 тыс. - до 260 тыс., по данным министерства труда США. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя всего на 7 тыс. человек.

Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в сентябре на 135 тыс., что стало минимальным месячным повышением с октября прошлого года. Это связано с последствиями ураганов "Харви" и "Ирма".

Министерство труда 6 октября обнародует официальную статистику по рынку труда за прошлый месяц. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось на 90 тыс., а безработица осталась на уровне 4,4%.