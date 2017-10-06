Шторм вызвал закрытие 15% нефтяной добычи в Мексиканском заливе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения тропического шторма "Нейт".

По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE) на четверг, была приостановлена работа примерно 14,6% нефтяных мощностей, или свыше 254,6 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, было приостановлено производство газа в объеме 206,7 млн кубических футов в сутки, что составляет 6,4% общей добычи в регионе.

Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. ранее заявили об эвакуации персонала с расположенных в заливе платформ.

По оценкам метеорологов, шторм к выходным перерастет в ураган, который пройдет через центр Мексиканского залива и может достичь побережья США в Луизиане в воскресенье утром.