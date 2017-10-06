Renault решила увеличить продажи машин на 40% за пять лет

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Французская автомобилестроительная группа Renault намерена к 2022 году увеличить выручку до более чем 70 млрд евро, сообщается в стратегическом плане развития компании на шесть лет, опубликованном в пятницу.

Как ожидается, рост продаж автомобилей за этот период превысит 40% - до 5 млн машин по сравнению с 3,5 млн в 2016 году.

Renault планирует сократить расходы на 4,2 млрд евро. Затраты на НИОКР составят 18 млрд евро.

Компания нацелена на развитие технологий мобильности, таких как услуги проката автомобилей и роботизированные сервисы такси, а также намерена выпустить восемь моделей машин с полностью электрическими двигателями.

В плане Renault говорится о намерениях расширять присутствие в России, а также воспользоваться благоприятными рыночными условиями в Бразилии, Индии и Иране. Кроме того, компания видит возможности для создания совместного предприятия в Китае, сообщает MarketWatch.