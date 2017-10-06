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Экономика

Гонконгский Hang Seng достиг максимума за 10 лет

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показали положительную динамику на фоне оптимизма в отношении мировой экономики.

При этом значение гонконгского Hang Seng выросло на 0,28% и завершило день на наивысшей отметке с 2007 года. С начала текущего года индикатор взлетел на 29%, в том числе на прошедшей неделе - на 3,3%.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в пятницу увеличился на 0,2%, достигнув самого высокого уровня за две недели. Прошедшая неделя стала для рынков АТР наилучшей с июля.

Повышение рынков акций в разных странах мира, включая рекорды в США, вместе с последними заявлениями представителей центральных банков усиливают ожидания, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки по итогам декабрьского заседания, сообщает MarketWatch. Фьючерсный рынок в настоящее время оценивает вероятность этого в 87% по сравнению с 78% во вторник, свидетельствуют данные CME Group.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая в Гарвардском университете в четверг, заявила, что мировая экономика укрепляется и продолжает самое существенное восстановление с начала десятилетия. Она сказала, что обновленный прогноз для экономики, вероятно, будет более оптимистичным. По ее словам, примерно в 75% стран мира наблюдается повышение ВВП.

Индексы Nikkei 225 и Topix за день выросли соответственно на 0,3% и 0,28%.

При этом японский рынок зафиксировал подъем по итогам четвертой недели подряд, чего не происходило с мая. За этот период Topix подскочил на 5,9%, в том числе на минувшей неделе на 0,7%, и сейчас находится на максимальном уровне с июля 2007 года.

Австралийский S&P/ASX 200 в пятницу повысился на 1,04%.

Рыночная стоимость ведущих сырьевых компаний мира BHP Billiton и Rio Tinto увеличилась соответственно на 2% и 1,9%.

Кроме того, подорожали акции крупнейших австралийских банков, включая Macquarie Group - на 1,4%, National Australia Bank - на 1,1%, Westpac Banking - на 1,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,3% и Australia & New Zealand Banking - на 1,3%.

В Японии также повысились котировки бумаг представителей финансовой отрасли, в том числе Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,2% и Mizuho Financial Group - на 0,7%, а также производителя бытовой электроники Sony Corp. - на 0,3% и автомобильных компаний Honda Motor - - на 0,2%, Toyota Motor - на 1,6% и Mitsubishi Motors - на 2,1%.

Капитализация Fast Retailing увеличилась на 3,3% после того, как аналитики UBS улучшили рекомендацию для акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии до "покупать" с "нейтрального уровня".

Биржи материкового Китая, а также Южной Кореи закрыты в связи с государственными праздниками.

Теги: Hang Seng
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