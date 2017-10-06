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Экономика

Число рабочих мест в США снизилось впервые за семь лет

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Число рабочих мест в экономике США в сентябре 2017 года снизилось впервые с 2010 года, что отражает последствия ураганов "Харви" и "Ирма", сообщило министерство труда страны.

Безработица в прошлом месяце обновила минимум за 16 лет - 4,2%.

Число рабочих мест в экономике США в сентябре сократилось на 33 тысячи, свидетельствуют данные Минтруда. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали рост на 75 тысяч, сообщает MarketWatch.

Согласно пересмотренным данным, в августе количество рабочих мест увеличилось на 169 тысяч, а не на 156 тысяч, как сообщалось ранее. Безработица составила 4,4%, и эксперты не ожидали ее изменения в сентябре.

В министерстве труда отмечают, что сбор сентябрьских данных не соответствовал "нормальным уровням", как для числа рабочих мест, так и для количества безработных, из-за ураганов. Последствия стихийных бедствий будут оказывать влияние на статданные в течение нескольких месяцев, говорится в сообщении министерства.

Порядка 1,47 млн американцев в прошлом месяце не имели возможности работать из-за плохих погодных условий - это максимум с января 1996 года. В сегменте ресторанов и баров число рабочих мест в сентябре сократилось на 105 тысячи, сообщил представитель ведомства Уильям Виатровски. Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце поднялась на 0,5% относительно августа и на 2,9% в годовом выражении - до $26,55. Месяцем ранее повышение показателей составляло соответственно 0,2% и 2,7%.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца - 34,4 часа.

Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе в прошлом месяце увеличилась до 63,1% с 62,9% в августе. Количество рабочих мест в частном секторе США в сентябре сократилось на 40 тыс., число госслужащих увеличилось на 7 тыс. В производственном секторе США количество рабочих мест понизилось на 1 тыс., в строительной отрасли - выросло на 8 тыс., в сфере розничной торговли - уменьшилось на 2,9 тыс.

Теги: США
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