В Австрии оценили потери ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евро

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Антироссийские санкции с 2014 по 2016 год обошлись государствам Евросоюза в 30 млрд евро потерянного экспорта, говорится в докладе австрийского института экономических исследований (WIFO).

Это объясняется тем, что объемы экспорта из стран Евросоюза в Россию в этот период сокращались в среднем на 10,7% в год из-за торговых санкций, введенных ЕС в отношении РФ.

Среди других факторов, негативно отразившихся на показателях европейского экспорта в РФ в 2014-2016 гг., эксперты назвали снижение цен на нефть и ослабление рубля.

В целом за эти годы экспорт из ЕС в Россию уменьшался на 15,7% в год, отмечают эксперты WIFO.

В настоящее время РФ занимает пятое место в списке крупнейших торговых партнеров ЕС после США, Швейцарии, Китая и Турции.

Наиболее существенно из-за антироссийских санкций пострадала Германии, для которой потерянный экспорт за указанный период составил 11,1 млрд евро. Для Великобритании и Польши снижение составило по 3,1 млрд.