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Цены на нефть впервые с сентября завершили неделю снижением

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют более 2,5% в пятницу, завершая неделю снижением впервые с начала сентября.

Внимание трейдеров направлено на приближающийся к Мексиканскому заливу тропический шторм "Нейт", пишет MarketWatch. В связи с этим, нефтекомпании, в том числе Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. и BP Plc, закрывают расположенные в Мексиканском заливе платформы, эвакуируя персонал.

По оценкам метеорологов, "Нейт" к выходным перерастет в ураган, который пройдет через центр Мексиканского залива и может достичь побережья США в Луизиане в воскресенье утром.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 по Москве подешевели на $1,46 (2,56%) - до $55,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $1,37 (2,7%) - до $49,42 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 2%, WTI - на 4,4%.

По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE) на четверг, была приостановлена работа примерно 14,6% нефтяных мощностей, или свыше 254,6 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, было приостановлено производство газа в объеме 206,7 млн кубических футов в сутки, что составляет 6,4% общей добычи в регионе.

"Рынок сфокусирован на том, насколько серьезными могут оказаться последствия тропического шторма "Нейт" для нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторов в США", - отмечает аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Мэллинсон.

Как и в случае с августовским ураганом "Харви", "рынок, вероятно, будет больше фокусироваться на закрытых нефтеперерабатывающих мощностях, что может способствовать росту цен на нефтепродукты, но будет несколько медвежьим фактором для цен на нефть", цитирует Мэллинсона Dow Jones.

"Некоторые платформы начали эвакуировать персонал и останавливать добычу, некоторые нефтеперерабатывающие предприятия сократили объемы переработки, готовясь к удару стихии", - говорит старший вице-президент INTL FCStone Джеймс Барр.

Эксперты надеются, что "Нейт" окажется не столь разрушительным, как "Харви", который вывел из строя четверть нефтеперерабатывающих мощностей в США.

Аналитик Mobius Risk Group Джон Саусер отмечает, что тропический шторм "Нейт" совпал с моментом, когда нефтяной рынок был близок к спаду.

"Мы видели значительное ралли, после которого рынок стал особенно восприимчивым к негативным новостям", - говорит Саусер.

Теги: США
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