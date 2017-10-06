Экономика

ЦБ не увидел несоответствия денежно-кредитной политики динамике инфляции

Ранее в Минфине посчитали, что ЦБ следует смягчать ДКП во избежание резкого снижения инфляции

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Игорь Дмитриев не усматривает в направленности денежно-кредитной политики ЦБ несоответствия динамике инфляции.

"Сейчас инфляция вблизи цели. Разовые факторы, оттягивающие ее от 4%, скорее, направлены вниз, чем вверх, те же плодоовощи. Поэтому в целом я не вижу сейчас признаков несоответствия направленности денежно-кредитной политики динамике инфляции", - сказал он журналистам, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что ЦБ, возможно, стоит активнее смягчать ДКП, чтобы не было резкого снижения инфляции.

Ранее в пятницу глава Минфина, в частности, отметил: "Мы планировали сначала 4%, потом 3,6-3,7%, сейчас уже, возможно, будет 3,3%. А последние оценки говорят, что может быть около 3%. Может быть, конечно, здесь Центральному банку надо было поактивнее смягчать денежно-кредитную политику, тогда, может быть, не было такого резкого снижения темпов инфляции. Потому что бюджет создал условия для Центрального банка, чтобы он мог снижать ставки ключевые, от этого зависят во многом и ставки на рынке, от этого зависит и возможность взять кредит".

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По мнению Дмитриева, то, насколько сейчас политика адекватна с точки зрения достижения цели по инфляции, станет понятно спустя 3-4 квартала. "Должны реализоваться сборы урожая, хранение, зима, что будет с продлением соглашения по нефти, как будет развиваться ситуация на рынке труда. Спустя год мы поймем, насколько сбалансированность рисков была верно нами оценена, насколько неустойчивы эти риски, и насколько цена перестраховки, которая всегда присуща Центральному банку (он, естественно, консервативен в отношении инфляции и прогноза по ней), была чрезмерна", - отметил он.

Также, говоря о прогнозе инфляции, глава департамента ЦБ подчеркнул: "У нас еще в самом начале прогнозный раунд по октябрьскому решению, только вышла информация по сентябрю, и нам не хватает очень важной разбивки по товарам, чтобы посмотреть, какие группы товаров как себя ведут по сравнению с августом. Поэтому я не могу сейчас сказать, в какую сторону уточнится наш прогноз. Сейчас он 3,5-3,8% на конец года. Через неделю или дней 10 будут уточненные оценки".

Теги: ЦБ РФ, Минфин
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