En+ Group Дерипаски поменяет юрисдикцию и расширит совет директоров

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - En+ Group Plc Олега Дерипаски, объявившая в минувший четверг о планах проведения IPO на Лондонской бирже, поменяет юрисдикцию.

Сейчас компания зарегистрирована на острове Джерси, там же, где и ее крупнейший актив - "РусАл" (у En+ в компании 48,1% акций). Однако совет директоров En+ принял решение о редомицилировании компании на Кипр, сказано в обзоре Sberbank CIB, одного из организаторов предстоящего IPO.

В компании планы перерегистрации не комментируют. Источник, знакомый с планами En+, говорит, что полностью этот процесс будет завершен уже после IPO.

Перед размещением En+ расширит состав совета директоров и введет в его состав независимых участников, говорится в обзоре. Сейчас в совете восемь человек - О.Дерипаска (вместе с членами семьи владеет 95,65% компании) и шесть его представителей - Максим Соков, Гульжан Молдажанова, Игорь Макаров, Ольга Машковская и Антон Вишневский, а также Риккардо Орчел из группы ВТБ (владеет оставшимися 4,35% акций En+) и единственный независимый участник Филипп Мелфэй.

В новом совете будет 11 человек, из них минимум трое будут независимыми, в том числе - председатель. Независимые директорабудут возглавлять и все три ключевых комитета - по аудиту, корпоративной политике и кадрам, а также по вознаграждениям. Независимый председатель совета необходим, чтобы отвечать стандартам корпоративного управления, в нынешнем составе совет не соответствует лучшим практикам, отмечает в своем обзоре другой организатор IPO, "ВТБ Капитал".

En+ Group планирует IPO объемом около $1,5 млрд: $1 млрд привлечет сама компания за счет размещения новых акций, $500 млн выручат от продажи существующих акций структуры О.Дерипаски. Если в рамках сделки будут проданы акции на весь заявленный объем, это будет крупнейшее российское IPO за последние пять лет (в конце 2012 г. оператор "Мегафон" провел размещение на общую сумму $1,86 млрд с учетом опциона организаторов). Компания намерена использовать привлеченные средства на погашение части долга.

В сделке будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group, структура китайской CEFC, вложит в En+ $500 млн по цене размещения.