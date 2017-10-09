Диапазон цены IPO "Обуви России" составил 140-170 руб. за акцию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон IPO "Обуви России" установлен в диапазоне 140-170 рублей за акцию, что соответствует оценке стоимости всей компании в 15,8-19,2 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера.

Компания планирует продать до 42 млн 396 тыс. новых акций, основатель и генеральный директор компании Антон Титов - до 4 млн 239 тыс. 600 существующих акций (в рамках опциона на доразмещение). Исходя из этих параметров объем IPO "Обуви России" может составить от 6,5 млрд рублей до 7,9 млрд рублей, включая опцион на доразмещение.

По итогам предложения доля акций компании в свободном обращении составит до 41% увеличенного уставного капитала.

Привлеченные в ходе продажи новых акций средства будут направлены компанией на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, частичное погашение существующей задолженности, а также другие общекорпоративные цели, отмечается в сообщении "Обуви России".

Компания и акционеры обязуются в течение 180 дней после IPO не осуществлять продажу акций. Организаторами размещения "Обуви России" выступают Citi, "Ренессанс Капитал", БКС и Sberbank CIB.

"Обувь России" официально объявила о намерении провести IPO на "Московской бирже" в конце сентября. Аналитики БКС предварительно оценивали стоимость компании по методу дисконтированных денежных потоков (DCF) в 16-25,2 млрд рублей, комбинированная оценка, учитывающая DCF, а также целевые показатели EV/EBITDA и P/E составила у БКС 18,3-24,6 млрд рублей. Этот диапазон соответствует мультипликатору EV/EBITDA за 2018 год на уровне 8-10х.

Sberbank CIB по методу DCF определил среднее значение ценового диапазона "Обуви России" в 17,6 млрд рублей, говорилось в презентации банка для инвесторов. Если же сравнивать ее с конкурентами из продовольственного сектора, стоимость компании находилась в диапазоне 14,2-20,1 млрд рублей (мультипликатор EV/EBITDA за 2018 год - 6,4-8,2х).

Сейчас А.Титов владеет 71,4% акций компании, фонд Михаила Прохорова - 25% (вошел в число акционеров в феврале 2017 года, выкупив акции у Титова), еще 3,6% акций принадлежит топ-менеджменту компании.

Основанная в 2003 году группа компаний "Обувь России" управляет сетью из более чем 500 магазинов (из которых 113 работают по франшизе) в 148 городах России. Компания имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве.