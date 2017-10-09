Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 октября снизились

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2092,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1802,6 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 6 октября составлял 2320,0 млрд рублей по России и 2016,2 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 9 октября составили 1378,6 млрд рублей по России против 1066,3 млрд рублей днем ранее.