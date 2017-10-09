Chevron запустила СПГ-проект Wheatstone в Австралии стоимостью $34 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Проект Wheatstone по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии, оператором которого является американская Chevron Corp., начал работу.

Строительство длилось шесть лет, инвестиции в проект составили $34 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

Первый груз будет отправлен с Wheatstone в ближайшие недели.

После выхода на полную мощность две технологические линии завода будут выпускать 8,9 млн тонн СПГ в год, которые будут поставляться на экспорт в страны Азии.

Chevron принадлежит 64,14% Wheatstone, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) - 13,4%, Woodside Petroleum Ltd - 13% и Kyushu Electric Power Company - 1,46%, PE Wheatstone Pty Ltd - 8%.

Как сообщалось ранее, изначально предполагалось, что стоимость завода составит $29 млрд, однако год назад сумма расходов была повышена до $34 млрд. Таким образом, Wheatstone стал вторым СПГ-проектом на австралийском шельфе, который обходится Chevron существенно дороже изначальной сметы. Ранее компания пересчитывала стоимость Gorgon - до $54 млрд с $37 млрд.