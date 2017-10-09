Россия за 9 месяцев увеличила производство водки на 18%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ за 9 месяцев этого года произвели 56 млн декалитров (дал) водки, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

В сентябре производство составило 7,065 млн дал, что на 3% больше, чем в сентябре 2016 года.

Спиртовые предприятия за 9 месяцев выработали 38,8 млн дал этилового ректификованного спирта, что на 23,1% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. В сентябре производство составило 4,6 млн дал (на 26% больше, чем в сентябре 2016 года).

Производство вина в январе-сентябре 2017 года снизилось на 15,1%, до 23,8 млн дал, в сентябре - на 19,9% до 2,7 млн дал. Выработка шампанских и игристых вин за 9 месяцев составила 7,2 млн дал (на 16,2% меньше), в сентябре - 1,4 млн дал (на 17,2% меньше).

Производители коньяка за 9 месяцев увеличили выработку на 7,7%, до 5,6 млн дал, в сентябре - на 3,3%, до 718 тыс. дал.