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Dove извинилась за рекламу после обвинений в расизме

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Компания Dove (входит в англо-голландскую группу Unilever) принесла официальные извинения и удалила из социальных сетей рекламный видеоролик геля для душа, который некоторые пользователи посчитали расистским.

"В изображении, которое мы недавно разместили на Facebook, отсутствовало продуманное представление цветных женщин. Мы глубоко сожалеем о нанесенном оскорблении", - говорится в сообщении Dove в твиттере.

В 3-секундном gif-фрагменте рекламы Dove, изначально размещенном на американской странице компании в Facebook, чернокожая женщина поднимала темную футболку, и ее изображение сменялось белой женщиной в похожей, но светлой футболке, а затем на экране появлялась азиатка в одежде немного темнее.

Пользователи Facebook, а затем и других соцсетей сразу же раскритиковали новую рекламу Dove, обвинив компанию в расизме.

Теги: Dove
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