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Экономика

Рубль вырос к доллару и евро вслед за ценами на нефть

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро понижаются при открытии торгов на Московской бирже во вторник, рубль повышается к бивалютной корзине следом за ценами на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,05-58,18 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 58,17 руб. (-16,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 68,48 руб. (-1,5 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 9,6 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 62,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,64 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро при открытии торгов вслед за котировками нефти, которые повышаются в ожидании ежемесячного отчета ОПЕК в среду и Международного энергетического агентства в четверг. Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени повысилась на 0,16% - до $55,88 за баррель. Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,08% - до $49,62 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают также заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о постепенной ребалансировке и министерства энергетики Саудовской Аравии о сокращении экспорта в ноябре.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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