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Airbus Helicopters создаст аппарат для воздушного городского транспорта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Airbus Helicopters успешно завершила первое полномасштабное тестирование двигателей многоместного самоуправляемого электрического аппарата вертикального взлета и посадки CityAirbus.

Ожидается, что он будет использоваться в качестве воздушного городского транспорта, сообщается в пресс-релизе компании.

В ходе испытаний была проведена проверка работы винтов в кольцевом обтекателе, а также силовой установки с двумя двигателями Siemens мощностью 100 кВт и всех электрических систем летательного аппарата.

CityAirbus - летательный аппарат с питанием от аккумуляторной батареи и крейсерской скоростью 120 км/ч. Он вмещает до четырех пассажиров и позволяет выполнять рейсы до аэропортов или железнодорожных вокзалов в условиях загруженных городских дорог максимально быстро, по доступным ценам и с наименьшим воздействием на окружающую среду. Инновационная конфигурация с использованием четырех винтов в кольцевых обтекателях позволяет повысить безопасность полетов и снизить уровень шума.

"Теперь у нас есть более глубокое понимание принципов работы инновационных двигателей летательного аппарата. Мы продолжим развивать этот проект, проводя тестирования и одновременно приступая к сборке полноразмерного демонстратора CityAirbus", - заявил руководитель проекта CityAirbus Мариус Бебезел.

Первый полет нового аппарата запланирован на конец 2018 года. Сначала тестовые полеты будут дистанционно управляемыми, а в дальнейшем выполняться испытателями. На первых этапах внедрения в городах он будет управляться пилотом, что облегчит процесс сертификации и принятия инновационного аппарата пользователями. В дальнейшем планируется переход на полностью автоматический режим полета.

Airbus - мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. В 2016 году выручка компании составила 67 млрд евро. Штат насчитывал около 134 тыс. сотрудников. Airbus производит пассажирские самолеты вместимостью от 100 до более 600 человек, а также бизнес-джеты. Компания является лидером в сфере производства самолетов-заправщиков, военных и транспортных воздушных судов в Европе. Кроме того, Airbus выпускает гражданские и военные вертолеты.

Теги: Airbus Helicopters
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