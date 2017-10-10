Чистый отток капитала из РФ январе-сентябре вырос в 2,1 раза

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре 2017 года вырос в 2,1 раза, до $21 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда он составил $10 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что, в отличие от ситуации соответствующего периода прошлого года, чистый вывоз капитала был сформирован за счет операций банковского сектора, значительно сократившего внешние обязательства. "Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом сбалансированный характер", - поясняет регулятор.