Прямые инвестиции нерезидентов в компании РФ в январе-сентябре выросли в 2,1 раза

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в январе-сентябре 2017 года составили $23,4 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года ($11,2 млрд). Такие показатели следуют из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.

Объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора РФ в январе-сентябре 2017 года снизился на $3,1 млрд против роста на $1,8 млрд за аналогичный период 2016 года.

За три квартала 2017 года обязательства федеральных органов управления РФ перед нерезидентами по портфельным инвестициям увеличились на $11,3 млрд против роста на $7,2 млрд за аналогичный период 2016 года.

В третьем квартале 2017 года нерезиденты увеличили инвестиции в госбумаги РФ на $4,5 млрд после роста в первом квартале на $4,4 млрд, во втором - на $2,4 млрд.