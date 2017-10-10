Dow Jones случайно сообщило о слиянии Google и Apple

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Во вторник финансовое агентство Dow Jones опубликовало на своей ленте несколько новостей о покупке корпорацией Google компании Apple за 9 млрд долларов, однако позже опровергло эти сообщения и объяснило их выход "технической ошибкой".

"Невероятное решение, которое удивит всех, кто дышит, но Google сообщила о покупке Apple за 9 млрд долларов. Глава Google Ларри Пейдж начал тайные переговоры о сделке с ныне покойным Стивом Джоббсом в 2010 году. Сделка была анонсирована, когда в Купертино, Калифорния, зачитали завещание Джоббса", - говорилось в опубликованной Dow Jones новости.

В ней отмечалось, что сделка будет закрыта в среду, 11 октября, Google по ее условиям переедет в главный офис Apple.

"Сотрудники Google сказали: "Кайф!" - заканчивалась выпущенная Dow Jones новость.

Позже агентство выпустило заявление, в котором назвало выход новости "технической ошибкой" и сообщило об ее удалении. The Verge отмечает , что сообщение не оказала значительного влияния на стоимость акций компаний. По подсчетам аналитиков, Apple оценивается в более 800 млрд долларов.