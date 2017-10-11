Рубль вырос к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль слабо растет к бивалютной корзине вслед за слегка дорожающей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,91-57,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,94 руб./$1 (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Курс евро снизился до 68,46 руб./EUR1 (-2,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 3,9 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 62,67 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,38 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,68 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро при открытии торгов вслед за нефтью, продолжающей незначительно расти после существенного подъема по итогам предыдущей сессии на заявлении Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти в следующем месяце, а также на ожиданиях снижения запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени выросла на 0,05% - до $56,64 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,24% - до $51,04 за баррель.

К закрытию предыдущей сессии контракты подорожали на 1,5% и 2,7% за баррель Brent и WTI соответственно.