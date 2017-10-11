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Экономика

Рынок акций РФ открылся нейтрально в пределах 0,1%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду разнополярной динамикой цен blue chips на фоне укрепления рубля, роста мировых фондовых площадок и нефти; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом продолжилось снижение бумаг "РусАла" из-за продажи 3%-го пакета мажоритариями по цене ниже рынка.

К 10:01 по Москве индекс ММВБ составил 2087,94 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1134,4 пункта (-0,04%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 57,96 рубля (-0,03 рубля).

Рублевые акции "РусАла" подешевели до 40,75 рубля (-2,3%).

Цена размещения акций "РусАла" в рамках продажи 3%-го пакета акций структурами Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова составила 5,4 гонконгского доллара, сообщило в ночь на среду агентство Bloomberg. Это нижняя граница ценового диапазона, который, как сообщал источник "Интерфакса" в банковских кругах, был установлен на уровне 5,4-5,55 гонконгского доллара за акцию. Дисконт к цене закрытия торгов на бирже Гонконга во вторник составил 7,5% (по верхней границе диапазона он равнялся 5%).

Также просели акции АЛРОСА" (-0,4%), "Норникеля" (-0,7%), "Роснефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Выросли бумаги "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Мобильных телесистем" (+0,1%), Сбербанка (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%).

Группа ММК в III квартале 2017 года произвела 3,321 млн тонн стали, что на 4,4% выше уровня II квартала. За 9 месяцев 2017 года производство стали по группе составило 9,569 млн тонн, что на 1,9% превышает уровень аналогичного периода 2016 года. Между тем ММК в IV квартале прогнозирует сокращение реализации метпродукции из-за сезонного замедления деловой активности.

Индексы в США накануне выросли на фоне улучшения Международным валютным фондом (МВФ) прогноза подъема мировой экономики. МВФ увеличил прогноз роста мирового ВВП на 0,1 процентного пункта (п.п.) как в 2017 г., так и в 2018 г., соответственно до 3,6% и 3,7%. Это повысило уверенность инвесторов в том, что устойчивый подъем глобальной экономики, поддерживавший увеличение американских фондовых индексов до рекордных максимумов, сохранится.

Нефть дорожает в среду после существенного подъема цен по итогам предыдущей сессии на заявлении Саудовской Аравии о намерении сократить экспорт нефти в следующем месяце, а также ожиданиях снижения запасов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по Москве в среду составила $56,64 за баррель (+0,1% и +1,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $51,04 за баррель (+0,2% и +2,7% во вторник).

В начале дня индексы могут подрасти, индекс ММВБ может подняться в район 2090 пунктов. Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, основным фактором станет открытие американских рынков и динамика цен на нефть. Это может способствовать дальнейшему росту российских акций и подъему индекса ММВБ к 2100 пунктам.

В центре внимания в ближайшие дни будут находиться протоколы сентябрьского заседания ФРС, а также отчет по рынку нефти от ОПЕК, выступление главы ЕЦБ Марио Драги (четверг) и макроэкономические данные по США, в особенности цифры по инфляции (пятница).

Российский фондовый рынок продолжает удерживаться в зоне технической перекупленности по индексу ММВБ на протяжении рекордного по продолжительности периода времени (уже более месяца), впитывая усиление притока иностранного капитала через биржевые фонды на ожиданиях подъема рублевой стоимости Brent и ускорения темпов экономического восстановления в РФ. Локальный откат фондового индекса во вторник пока не создает рисков для среднесрочной картины движения фондового индикатора. В краткосрочной перспективе индекс ММВБ может перешагнуть отметку 2100 пунктов, однако риски со стороны внешних рынков постепенно набирают силу, поэтому уже с середины октября допускается развитие планомерного отката индексов.

Теги: ММВБ, РТС
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