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Дума в I чтении одобрила усиление ответственности за хищения с банковских счетов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в I чтении законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за хищения средств с банковских счетов и хищения электронных денежных средств.

Поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ были подготовлены главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, его заместителем Игорем Дивинским и депутатом Михаилом Емельяновым.

Согласно законопроекту, кража с банковского счета или кража электронных денежных средств может привести к наложению штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо к принудительным работам на срок до 5 лет с ограничением свободы до 1,5 лет, либо к лишению свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей или с ограничением свободы на срок до 1,5 лет. Такое наказание сейчас предусмотрено для краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище и краж в крупном размере.

Законопроект также устанавливает ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Согласно документу, хищение чужого имущества с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу платежной карты путем обмана работника кредитной или торговой организации может привести к лишению свободы на срок до 3 лет. Сейчас мошенничество с использованием платежных карт не предусматривает наказания в виде лишения свободы: оно наказывается штрафом в размере до 120 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев.

Депутаты также уточнили статью УК РФ о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Хищение с банковских счетов или электронных денежных средств путем ввода, удаления или модификации компьютерной информации будет приравнено к хищению по предварительному сговору. Наказание за это правонарушение предусмотрено в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас при квалификации хищений с банковских карт применяются несколько статей Уголовного кодекса. Так, срок лишения свободы по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество) может достигать двух лет, статья 159.3 (мошенничество с использованием платежных карт) при отсутствии отягчающих обстоятельств не предусматривает лишения свободы.

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