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Власти Тайваня оштрафовали производителя чипов Qualcomm на рекордные $773 млн

Штраф наложен за противозаконное ограничение доступа конкурентов к своим технологиям

Власти Тайваня оштрафовали производителя чипов Qualcomm на рекордные $773 млн
Фото: Reuters

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по справедливой торговле Тайваня оштрафовала американского производителя чипов Qualcomm на 23,4 млрд новых тайваньских долларов ($773 млн) за противозаконное ограничение доступа конкурентов к своим технологиям, сообщает CNBC.

Штраф стал рекордным для Тайваня.

Комиссия отмечает, что Qualcomm была монополистом в таких сегментах рынка микросхем, как CDMA, WCDMA и LTE. По оценкам регулятора, компания нарушала антимонопольное законодательство как минимум семь лет, собрав за это время 400 млрд новых тайваньских долларов с местных компаний в виде лицензионных и иных платежей.

Помимо выплаты штрафа, Qualcomm должна будет каждые шесть месяцев направлять в комиссию отчеты о ходе переговоров с пострадавшими сторонами.

В декабре 2016 года антимонопольное ведомство Южной Кореи - Комиссия по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) - оштрафовало Qualcomm на рекордные для страны 1,03 трлн вон ($853 млн) в связи с теми же обвинениями.

Деятельность Qualcomm также привлекла внимание регуляторов в Китае, Японии, государствах Евросоюза.

Теги: Qualcomm, Тайвань
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