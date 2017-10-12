"АвтоВАЗ" отозвал 20 тысяч Lada Xray из-за проблем с проводкой

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 19668 автомобилей Lada Xray, говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2016 г. по сегодняшний день с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва автомобилей Lada XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки", - отмечается в сообщении.

"АвтоВАЗ" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На отзываемых автомобилях Lada Xray будет выполнена приклейка защитного уплотнителя на кромку аккумуляторной площадки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Продажи Lada Xray в январе-сентябре текущего года составили 23976 машин (+81,3%). В 2016 г. было продано 19943 автомобиля.

Lada Xray - высокий хэтчбек, спроектирован на единой платформе B0 альянса Renault-Nissan, которая также используется в Lada Largus, Nissan Almera, Renault Logan, Renault Sandero, Renault Duster, Nissan Terrano.