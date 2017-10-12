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Суд отклонил иск Prosperity Capital во взыскании с "Россетей" 872 млн рублей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг отклонил иск фонда Prosperity Capital к ПАО "МРСК Центра" о взыскании 872,3 млн рублей убытков с головной компании МРСК - ПАО "Россети" - и ряда представленных в совете директоров "МРСК Центра" менеджеров "Россетей", передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

На заседании, которое длилось более 6 часов, суд заслушал выступления сторон и вынес решение отказать в удовлетворении иска.

Выступая в суде, представитель истца привел доводы, которые, по его мнению, доказывают получение компанией убытков в связи с заключением соответствующего договора в 2013 году.

В свою очередь представители заявили, что причинение убытков не доказано. Кроме того, по их мнению, Prosperity Capital пропустил трехлетний срок исковой давности по данному делу. Ответчики также отмечали, что подача данного иска является со стороны истца "злоупотреблением правом".

Иск Prosperity Capital

Ранее сообщалось, что ответчиками по делу выступают гендиректор "МРСК Центра" Олег Исаев, замгендиректора по экономике "Россетей" Оксана Шатохина, начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами "Россетей" Максим Саух, а также само ПАО "Россети". Сумма исковых требований - 872,3 млн рублей.

Иск был подан 10 ноября 2016 года. В материалах дела, размещенных в картотеке арбитража, истцом обозначено ПАО "МРСК Центра". Как поясняли "Интерфаксу" в Prosperity Capital (управляет инвестициями фондов, владеющих совокупно 23,2% в компании), иск инициирован в интересах "МРСК Центра" именно этими фондами, а "МРСК Центра" названа истцом в силу требования законодательства об исках акционеров в интересах компании. Иск связан с договором между "МРСК Центра" и "Россетями" об оплате "дочкой" услуг холдинга по организации функционирования электросетевого комплекса.

Соответствующий договор был заключен в 2013 году, по нему "МРСК Центра" выплатила материнской компании 808 млн рублей за период с 1 января 2013 года по 1 января 2015 года. По мнению Prosperity, Саух, Шатохина и Исаев при принятии решения, заключении и исполнении этого договора действовали не в интересах "МРСК Центра", а в интересах "Россетей", а сам договор был заведомо убыточным для компании.

Миноритарии подчеркивали, что те действия, которые "Россети" выполняют по этому договору, не являются услугами, "а в большинстве случаев представляют собой различные формы реализации прав и функций" самого холдинга как основного акционера "МРСК Центра" и как созданной государством компании для реализации политики в области электроэнергетики.

"В Prosperity считают, что "Россети" используют порочную практику выведения денег из "дочек" через такие незаконные, по мнению Prosperity, договоры вместо выплаты соответствующих дивидендов", - подчеркнул представитель фонда. Таким образом, миноритарии требуют исключения такой практики и компенсации всех причиненных "МРСК Центра" убытков.

Сумма исковых требований включает цену договора между "Россетями" и "МРСК Центра", а также проценты, заключили в Prosperity.

Договор об организации услуг между "Россетями" и "МРСК Центра" удалось заключить не сразу. Изначально представителям Prosperity в совете директоров компании удалось отклонить это решение. Ранее в Prosperity отмечали, что в фонде "принципиально против" подобной схемы работы. Однако в конечном итоге в 2013 году договор все же был заключен.

Как пояснял ранее "Интерфаксу" представитель инвестфонда, владеющего миноритарными пакетами нескольких МРСК, эти выплаты начались еще при РАО "ЕЭС России", но на сегодняшний день это, по сути, абонентская плата на содержание аппарата "Россетей". Соответствующие договоры заключают все МРСК.

Теги: Prosperity Capital, Россети
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