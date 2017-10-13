Gett пожаловался в ФАС на отслеживание со стороны "Яндекс.Такси"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой проверить деятельность конкурирующего "Яндекс.Такси", который, по версии Gett, отслеживает установку пользователями их приложения и снижает стоимость поездок для предложения более конкурентной цены.

Соответствующее письмо было направлено Gett главе ФАС Игорю Артемьеву, сообщила газета "Ведомости " со ссылкой на текст письма. Факт отправки и получения письма изданию подтвердили в компании и антимонопольной службе.

Gett опасается, что "Яндекс.Такси" использует для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении, объяснила газете представитель Gett в России Алена Балакирева. Полученные данные "Яндекс.Такси" может использовать для манипулирования ценами, считают в Gett, что в свою очередь может указывать на признаки недобросовестной конкуренции и дискриминацию пользователей, у которых нет приложения Gett.

Жалоба Gett появилась в тот момент, когда ФАС завершает рассмотрение сделки по объединению сервисов такси Uber и "Яндекс.Такси". И.Артемьев заявлял, что ведомство, скорее всего, одобрит сделку, но может выдать предписания, которые будут касаться особенностей прозрачности рынка, раскрытия информации, возможно, вопросов безопасности потребителей. При этом ФАС не видит угрозы конкуренции и роста цен на услуги в результате сделки. В случае возникновения недобросовестной конкуренции, например, в части непрямого манипулирования ценой, ФАС примет меры в виде штрафа для компаний, отмечал глава ФАС в недавнем интервью "Коммерсанту".