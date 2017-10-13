Аналитики заявили о продолжении стагнации рынка платного ТВ в РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Количество абонентов платного ТВ в России по итогам III квартала 2017 года составило 41,88 млн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом (прирост составил 0,6%, или 0,23 млн абонентов), лидировать по росту абонентской базы продолжает ПАО "Ростелеком" , говорится в исследовании компании TelecomDaily.

Лидер рынка, спутниковый оператор "Триколор ТВ", за III квартал 2017 года увеличил абонентскую базу на 30 тыс. подписчиков - до 12,24 млн домохозяйств. На долю "Триколора" приходится 29% отечественного рынка платного ТВ.

У второго по величине игрока, ПАО "Ростелеком", как и кварталом ранее, порядка 50% от всех подключений. Оператор увеличил базу ТВ-подписчиков на 116 тыс. - до 9,66 млн. По итогам III квартала компания занимает 23% этого рынка.

Региональный холдинг "Эр-Телеком", занимающий третье место с долей в 7%, нарастил абонентскую базу на 30 тыс., до 3,15 млн. Рост компании в 2017 году происходит в основном не за счет органического развития, а сделок M&A, отмечают аналитики TelecomDaily.

Оператор спутникового ТВ "Орион" в III квартале увеличил базу подписчиков на 24,3 тыс., до 3,032 млн абонентов, его доля составила около 7%.

Медленнее всего абонентская база в сегменте платного ТВ росла у ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС), которое подключило 10 тыс. новых клиентов. На конец сентября у компании было 2,785 млн абонентов платного ТВ (около 7% рынка).

"Деятельность в III квартале не позволила операторам привлечь значительное число абонентов, что говорит о продолжении стагнации на рынке подключения новых пользователей. Сейчас операторы стараются увеличивать выручку с каждого абонента, предлагая больший спектр услуг. По-прежнему активен спутниковый сегмент, но более 60% подключений за отчетный квартал приходится на проводное вещание", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Доля кабельного ТВ на рынке платного телевидения на конец сентября составила 43%, спутникового ТВ - 39%, доля IPTV - 18%.

Проникновение сервисов платного ТВ на конец сентября составило 73%. Средний чек на одного абонента вырос на 5 рублей и составил 165 рублей в месяц.

По итогам 2016 года рынок платного ТВ в РФ вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, до 72,1 млрд рублей. По итогам 2016 года операторы платного ТВ обслуживали 41,28 млн абонентов, что на 4,2% больше, чем в начале года.