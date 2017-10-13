РФ собралась поставить С-400 Саудовской Аравии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время выйдут на заключение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

"В самое ближайшее время. Сейчас идут переговоры, согласование", - сказал Кожин, отвечая на вопрос агентства о сроках заключения контракта.

Москва и Эр-Рияд в ходе визита саудовского короля Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию достигли договоренности о поставках систем ПВО С-400, сообщил 5 октября межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Саудовская Аравия может купить у России не менее четырех дивизионов системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" на сумму около $2 млрд, писала 6 октября газета "Комменсант", ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров.

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сделка по поставкам ЗРС С-400 Саудовской Аравии имеет хорошие перспективы.

"В данном случае мы можем говорить только за нашу сторону. Контакты в плане реализации сделки осуществляются весьма позитивно. Имеют хорошие предварительные результаты", - сказал Песков.

С-400 "Триумф"

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система С-400 обеспечивает оборону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.