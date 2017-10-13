Экономика

Фондовые индексы США снизились с рекордных уровней в четверг

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США снизились в четверг с рекордных уровней, зафиксированных по итогам предыдущей сессии, сообщает MarketWatch.

Трейдеры внимательно оценивают начавшийся сезон корпоративной отчетности за третий квартал 2017 года. В четверг финансовые отчетыобнародовали два крупных американских банка - JPMorgan Chase & Co. и Citigroup.

Квартальные показатели прибыли и выручки обоих банков выросли и превзошли ожидания экспертов. В то же время как JPMorgan, так и Citigroup сообщили о снижении выручки от торговли активами с фиксированной доходностью.

Акции JPMorgan подешевели по итогам торгов на 0,9%, Citigroup - на 3,4%.

В пятницу еще два крупных американских банка - Bank of America и Wells Fargo - обнародуют показатели за третий квартал.

"В целом базовые для рынка факторы остаются сильными, компании продолжают делать деньги, и, я думаю, рынок акций будет показывать довольно хорошую динамику в течение всего начавшегося сезона корпоративной отчетности, - заявил управляющий директор MainLine private Wealth Гэри Дроз. - Тем не менее, я не думаю, что стоит ждать скачка индексов с нынешнего момента до конца года, поскольку оптимизм трейдеров в отношении корпоративных прибылей уже в основном заложен в рынок".

По словам эксперта, фондовый рынок США долгое время рос без существенных откатов, что довольно необычно. "Мы не хотим довести себя до коматозного состояния. Любой фактор может спровоцировать снижение индексов, рынкам нужна передышка", - сказал Дроз.

Данные по американскому рынку труда, обнародованные в четверг, указали на сокращение числа граждан, продолжающих получать пособие по безработице, до минимального уровня за 44 года. Этот показатель уменьшился на 32 тыс. за неделю, завершившуюся 30 сентября, - до 1,889 млн человек, минимума с конца 1973 года, свидетельствует отчет министерства труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. и составило 242 тыс., что является минимальным показателем за шесть недель.

Котировки акций телекоммуникационной компании AT&T Inc., а также производителя сетевого оборудования Juniper Networks снизились соответственно на 6,1% и 5,2%. Обе компании накануне предупредили о возможном ослаблении прибыли.

Бумаги Domino's Pizza Inc. подешевели на 3,9%, несмотря на сильную отчетность компании. Domino's Pizza, являющаяся мировым лидером в производстве и доставке пиццы, увеличила прибыль и выручку в третьем квартале, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Акции страховщиков продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам торгов. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, даст старт процессу отмены программы Obamacare.

Стоимость акций Humana Inc. поднялась по итогам торгов на 0,4%, Aetna - снизилась на 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 0,1% - до 22841,01 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,2%, составив 2550,93 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite также уменьшилось на 0,2% - до 6591,51 пункта.

Теги: США
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