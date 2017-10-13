Экономика

Х5 продаст магазины под брендом "Перекресток-Экспресс"

В компании решили отказаться от этого формата

Х5 продаст магазины под брендом "Перекресток-Экспресс"
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group приняла решение усилить фокус на трех основных форматах - универсамах у дома "Пятерочка", супермаркетах "Перекресток" и гипермаркетах "Карусель". Торговая сеть "Перекресток-Экспресс" в Москве, состоящая из магазинов малой площади, будет выставлена на продажу, подготовка к сделке поручена "Ренессанс Капиталу", говорится в сообщении Х5.

Доля сети "Перекресток-Экспресс" в выручке X5 Retail Group незначительна - менее 1%.

Это единственный формат Х5, показавший падение выручки за III квартал и 9 месяцев - соответственно на 13,7%, до 2,356 млрд рублей, и 11,1% до 7,336 млрд рублей (суммарная выручка Х5 за январь-сентябрь - 927,5 млрд рублей). Также снизился средний чек - с 266 руб. год назад до 257,1 руб.

"Сегмент convenience store с магазинами площадью до 200 кв. м, в котором работает в Москве сеть "Перекресток-Экспресс", имеет определенный потенциал на российском рынке, но это достаточно узкий сегмент. При этом 90% организованной продовольственной розницы в России занимают три формата - магазины "у дома", супермаркеты и гипермаркеты. Имея существенную долю рынка в этих форматах и потенциал ее дальнейшего роста, мы решили сфокусировать все внимание на развитии ценностных предложений "Пятерочки", "Перекрестка" и "Карусели", в частности, в Москве", - заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, процитированный в сообщении.

В 2017 г. Х5 уже улучшила качество портфеля московских объектов, в том числе благодаря аренде более 100 помещений, где ранее располагались магазины под брендами "Монетка" и "Седьмой континент" (там до конца года будут открыты "Пятёрочки" и "Перекрёстки"), отмечается в сообщении.

По состоянию на 30 сентября работало 170 магазинов "Перекресток-Экспресс".

Теги: X5 Retail Group
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