Россия получила от Турции часть разъяснений по оформлению агроэкспорта из РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ получило от Турции часть разъяснений по новому порядку оформления агроэкспорта из России и в настоящее время анализирует их, сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Груздев.

По его словам, торгпредство в Турции запросило все материалы. "Определенные документы уже получили, сейчас их анализируем. В ближайшие дни мы получим разъяснения", - сказал замминистра, уточнив, что получен регламент оформления поставок.

Отвечая на вопрос, будут ли приняты ответные меры, Груздев заявил, что, прежде всего, необходимо "провести анализ - с чем это связано, насколько эти ограничения укладываются в общую ситуацию".

Как сообщалось, с 9 октября Анкара ввела порядок, в соответствии с которым российские поставщики должны подтверждать в посольстве и консульствах Турции счета-фактуры на российские грузы. Эти требования распространяются на поставки мягкой пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, жмыха подсолнечника, твердой пшеницы.

Торгпредство РФ в Турции планирует провести переговоры с Минэкономики и Минсельхозом Турции по поводу новых требований турецкой стороны. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев не исключил введения Россией "зеркальных" мер в отношении поставок турецкой агропродукции.

По данным аналитического центра ЗАО "Русагротранс", Турция в этом сельхозгоду сохраняет второе место в числе ведущих покупателей российского зерна. За июль-сентябрь этого года она импортировала из РФ 1,5 млн тонн зерна против 1,15 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Новые требования - это не первый конфликт между Россией и Турцией в торговле зерном в 2017 году, который происходит на фоне "помидорной войны".

В середине марта Турция исключила Россию из числа стран, которые пользовались правом беспошлинного ввоза зерна. Это сразу же привело к резкому сокращению поставок. Место Турции в рейтинге ведущих покупателей заняли другие страны. В начале мая это нововведение было отменено, и Турция вернулась на свое место в рейтинге импортеров.

Решение о снятии запретов во взаимной торговле между двумя странами было принято 3 мая во время переговоров между президентами России и Турции в Сочи. Речь шла о введенном Россией с 1 января 2016 года ограничении поставок турецких овощей и фруктов и о решении Турции исключить с 15 марта Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза пшеницы и некоторых других видов сельхозпродукции.

Россия тогда сняла запрет на большинство видов продовольствия, которое находилось под эмбарго с 1 января 2016 года, но заявила, что сохранит запрет на поставки турецких помидоров для поддержки отечественного тепличного хозяйства.

После этого со стороны Турции последовало новое ограничение, которое предусматривало, что на Россию должно приходиться 20-25% от всех выданных Турцией лицензий на импорт зерна. Речь шла о поставке пшеницы для внутренней переработки и дальнейшего экспорта. До 20% была ограничена доля лицензий и на российское подсолнечное масло.

Однако российское Минэкономразвития тогда сообщило со ссылкой на турецких коллег, что этого ограничения не было, а произошла техническая ошибка.