Mercedes отозвал в РФ 15 тысяч микроавтобусов из-за проблем с электрикой

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Мерседес-Бенц Рус" отзывает в РФ 14,842 тысячи микроавтобусов Sprinter Classic 909, говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2014 г. по декабрь 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

Причиной отзыва автомобилей является неадекватная работа комбинации приборов в зависимости от положения ключа зажигания в замке - в худшем случае комбинация приборов может полностью отключиться. При этом не будет доступен ряд функций комбинации приборов, в том числе измерение скорости и индикация контрольных ламп. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет работать оповещение о возможных проблемах с безопасностью в автомобиле.

В рамках отзывной программы на указанных автомобилях предусмотрена дополнительная установка переходного жгута электропроводов комбинации приборов.

Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Легкие коммерческие автомобили Mercedes-Benz Sprinter производятся на мощностях группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.