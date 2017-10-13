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Экономика

ФАС рекомендовала нефтяникам увеличить производство и продажи дизтоплива

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила нефтяным компаниями запрос о том, какие меры НК намерены предпринять по увеличению производства дизельного топлива и наращиванию продаж этого вида нефтепродуктов на СПбМТСБ, сообщил "Интерфаксу" начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.

По словам Махонина, в ходе заседания Биржевого комитета по нефти и нефтепродуктам при ФАС, состоявшегося в среду, ведомство указало нефтяным компаниям на ряд негативных тенденций, прослеживающихся в ходе биржевых торгов дизтопливом в последнее время.

"Во-первых, в последние 2,5 месяца (август-сентябрь-первая половина октября) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложения и продажи зимнего межсезонного дизтоплива на бирже снижались, при этом, в свою очередь, не выросли продажи летних видов. Во-вторых, обращено внимание ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний - "ИФ") на снижение объема производства этих нефтепродуктов (по данным ЦДУ ТЭК). В-третьих, мы вновь подняли вопрос, связанный с приобретением на бирже топлива внутри группы лиц в объеме около 15% от общих продаж. При этом внутренний рынок нефтепродуктов сейчас более маржинальный, чем нетбэк. Все это говорит о том, что действия крупных компаний, мягко говоря, не направлены на стабилизацию ситуацию на отечественном рынке", - заявил Махонин.

"Сегодня мы направили всем нефтяным компаниям запрос, в ответ на который они должны обосновать, почему, по их мнению, сложилась такая ситуация на внутреннем рынке топлива, а также изложить меры, которые планирует принять каждая компания уже в ближайшие дни для стабилизации ситуации", - сказал глава управления регулирования ТЭК ФАС.

Он отметил, что определенная обратная реакция уже есть, некоторые нефтяные компании заявили о проработке вопроса об увеличении производства дизтоплива и росте его продаж на бирже и внебиржевым каналам.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни ситуация с биржевыми продажами зимнего дизеля начнет стабилизироваться. И его цена, как минимум, не будет расти, а как максимум, наметится тенденция к ее снижению", - подчеркивает Махонин.

Касаясь темы резкого роста биржевых цен на бензины в начале октября, который эксперты топливного рынка также связывают со снижением объемов продаж на бирже, Махонин сказал: "В настоящее время в России низкий сезон спроса на бензины, во многом это объясняется именно этим. Но мы внимательно изучаем ситуацию с точки зрения возможного желания нефтяных компаний продавать бензины на экспорт. На Биржевом комитете на минувшей неделе мы обратили внимание не допустимость резкого увеличения экспорта бензинов. По итогам недели экспорт существенно не изменился, поэтому ситуацию продолжаем мониторить. В моем понимании есть потенциал снижения оптовой цены на бензины тоже".

Ранее сообщалось, что дизтопливо на бирже в сентябре подорожало на 7-8% и в октябре продолжило дорожать. Эксперты отмечали, что в минувшем сентябре - в самом начале осени - были побиты рекорды цен на дизтопливо предыдущего осенне-зимнего сезона, достигнутые тогда в самый разгар зимних холодов. Причиной столь резкого удорожания оптовых цен дизтоплива, по мнению экспертов, стала "политика нефтяных компаний устанавливать внутренние цены, соизмеримые с экспортными по паритету доходности", а также мизерные объемы реализации товара на бирже и рост экспорта ДТ на фоне осенних ремонтов НПЗ.

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