Рынок акций завершил неделю ростом РТС к максимуму с февраля за счет выросшей нефти

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций в пятницу вырос и завершил неделю в плюсе по индексу РТС за счет подорожавшей нефти и упавшего доллара после выхода слабой статистики из США, давшей сигнал о возможной паузе в повышении ставок Федрезерва до конца года; индекс ММВБ, поднимавшийся в пятницу выше 2105 пунктов, после статистики откатился под 2100 пунктов.

По итогам торгов индекс РТС вырос до 1156,64 пункта (+1,1%) - максимум на закрытие с середины февраля, индекс ММВБ составил 2098,77 пункта (+0,2%, максимум дня - 2105,64 пункта); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 2%.

Доллар упал до 57,17 рубля (-0,53 рубля).

По итогам недели индекс РТС вырос на 2%, ММВБ прибавил 0,2%, доллар подешевел на 0,51 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили рублевые акции "Газпрома" (+0,7%), "Мосбиржи" (+1,8%), "Норникеля" (+3,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), "РусГидро" (+1,7%), АФК "Система" (+1,2%), "префы" "Башнефти" (+2%).

Акции Сбербанка выросли до 196,48 рубля (+0,5%), максимум дня и новый исторический пик - 197,29 руб.

Просели бумаги "Башнефти" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Магнита" (-2%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "РусАла" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

В пятницу в Азии преобладал рост индексов во главе с Японией - индикатор Nikkei 225 (+1%) впервые с 1996 года превысил отметку 21000 пунктов. Данные о динамике внешней торговли КНР, опубликованные в пятницу, практически не оказали влияния на китайский рынок, пишет MarketWatch. Объем китайского экспорта в сентябре вырос на 9% в юанях и на 8,1% в долларовом выражении, импорта - соответственно на 19,5% и 18,7%.

В Европе динамика индексов смешанная (DAX вырос на 0,1%, FTSE просел на 0,3%), но продолжился рост в США (индекс S&P 500 прибавил 0,2%).