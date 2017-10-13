Uber обжаловал решение лондонских властей об отзыве лицензии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Компания Uber Technologies в пятницу направила официальную апелляцию на решение главы Транспортного управления Лондона (TfL) не продлевать лицензию ее сервиса по вызову автомобилей в британской столице.

Апелляция подана в магистратский суд лондонского района Вестминстер, говорится в сообщении Uber.

Компании разрешено продолжить работу в Лондоне на период рассмотрения апелляционной жалобы. Первое слушание по делу, как ожидается, пройдет 11 декабря.

С Uber в Лондоне сотрудничает около 40 тыс. водителей. По данным компании, около 3,5 млн человек пользуются ее услугами в британской столице как минимум раз за 90 дней.