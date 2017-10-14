Костин назвал вымыслом данные о причастности ВТБ к финансированию проектов Трампа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что возглавляемый им банк не принимал участия в проекте компании Trump Organization, который предполагал строительство небоскреба в Москве.

"Нам никогда не приходилось даже слышать об этом проекте. Эта информация совершенно не соответствует действительности, эти новости - чистейший вымысел", - сказал он в интервью газете The New York Times.

Ранее бизнес-партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сатер утверждал, что Костин помогал в финансировании сделки, которая так и не была завершена.

Комментируя это заявление, глава ВТБ сказал, что никогда не встречался с Сатером. Он добавил, что проверка, осуществленная структурами банка, всех электронных писем и документов свидетельствует, что Сатер не имел с ВТБ никаких отношений.

Ранее, в августе, британское издание The Times сообщало, что в ряде писем, направляемых по электронной почте адвокату Майклу Коэну, Сатер утверждал, что строительство "Башни Трампа" в Москве продемонстрирует деловые качества Трампа и поможет ему стать президентом США. Позже эти письма были предоставлены Комитету по разведке Палаты представителей США в рамках расследования комитета по предполагаемому вмешательству РФ в американские выборы.

Между тем Костин считает, что основная проблема Трампа - в его отношениях с американской политической элитой. "Проблема - не в отношениях Путина и Трампа, а проблема - в отношениях между Трампом и политической элитой Америки и Конгресса США", - заявил он в интервью CNN.

"Недавно Трамп сказал, все, что касается России, - это вовсе не про Россию, - отметил глава ВТБ. - Это - про результаты президентских выборов".

"От одной очень значимой фигуры демократической партии США, которая всем известна, я слышал, что они хотели бы вынести импичмент Трампу либо за отношения с Россией, либо за отмывание денег, либо за сумасшествие, - сказал Костин. - При таком подходе едва ли можно говорить о выстраивании отношений с американской администрацией, потому что она их просто не может обеспечить".