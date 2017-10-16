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Bloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского моста

По информации агентства, сооружение моста отдадут компании Аркадия Ротенберга

Bloomberg рассказал о подрядчике строительства сахалинского моста
Береговая буровая установка "Ястреб" на Сахалине
Фото: ТАСС, Александр Семенов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Проект по постройке моста, соединяющего остров Сахалин с материком, отойдет компании Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Строительство оценивается в 286 миллиардов рублей (около $5 миллиардов).

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В сентябре Путин положительно оценил планы развития транспортной инфраструктуры российского Дальнего Востока. Как рассказали источники агентства, такие проекты привлекательны с политической точки зрения, поскольку сближают с центром отдаленные регионы страны.

Источники, близкие к Кремлю и компании "Стройгазмонтаж", утверждают, что принципиальное решение о строительстве принято. Скорее всего, о нем объявят публично в следующем году. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что окончательного решения пока нет. Представители Ротенберга считают, что сейчас преждевременно говорить об участии "Стройгазмонтажа" в строительстве моста.

"Стройгазмонтаж" и Аркадий Ротенберг находятся под зарубежными санкциями, наложенными за вмешательство России во внутренние дела Украины. Сейчас компания строит мост через Керченский пролив. Он должен соединить материковую Россию с Крымом.

Теги: Сахалин, Стройгазмонтаж, Аркадий Ротенберг
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