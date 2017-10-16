Цена Brent выросла до $57,79 за баррель на новостях из Ирака

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в понедельник на опасениях перебоев в поставках сырья из иракского Киркука.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве выросла на $0,62 (1,08%) - до $57,79 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,92 (1,64%) - до $57,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,42 (0,82%) - до $51,87 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $0,85 (1,68%) - до $51,45 за баррель.

В минувшее воскресенье иракские власти направили войска в контролируемый курдами Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения региона.

В воскресенье экспорт нефти из региона сохранялся на уровне 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg.

Однако, согласно оценкам Eurasia Group, если иракские войска возьмут под контроль месторождения нефти в Киркуке, поставки из региона могут сократиться на 450 тыс. б/с до тех пор, пока власти страны не восстановят нефтепровод для экспорта нефти через Турцию или не достигнут соглашения о разделе нефтяных доходов с курдами.

По итогам прошлой недели стоимость нефти Brent выросла на 2,8%, WTI - подскочила на 4,4%.

Росту цен способствовали, в частности, данные об увеличении импорта нефти Китаем, а также геополитические факторы.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не намерен подтверждать Конгрессу выполнение Ираном совместного плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"Трамп передал иранское дело в руки Конгресса, - цитирует MarketWatch аналитика Price Futures Group Фила Флинна. - В связи с этим, риски, связанные с немедленными ответными действиями Ирана, ослабли".