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Сбербанк снизил ставки по своим основным потребкредитам

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 16 октября снизил ставки по потребительскому кредиту без обеспечения на 1 процентный пункт и по потребкредиту на рефинансирование других ссуд на 0,4-1,4 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.

Теперь минимальная ставка по потребительским ссудам под поручительство физлиц и по аналогичным кредитам без обеспечения одинакова и равна 12,9%. Ставка по потребкредиту на рефинансирование составляет 13,5%.

В период с мая по октябрь в Сбербанке действовала ценовая акция по потребкредитам, отмечается в пресс-релизе. Массовое снижение ставок по всей линейке потребительских ссуд проводилось с 1 мая, тогда снижение составило до 4 процентных пунктов.

Теги: Сбербанк
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