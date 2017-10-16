Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цена палладия поднялась выше $1000 за унцию впервые с 2001 года на фоне увеличения спрос на металл, использующийся, в частности, в производстве устройств контроля выбросов в автомобилях с бензиновыми двигателями.

Палладий подорожал на спотовом рынке в понедельник на 1% - до $1000,84, сообщает агентство Bloomberg.

С начала текущего года стоимость металла выросла на 47% - это наилучшая динамика среди драгметаллов. Для сравнения: цена золота в 2017 году поднялась на 14%, серебра - на 9%, платины - на 4,7%.

Палладий, используемый в производстве каталитических конвертеров, является более дорогим по сравнению с платиной, которая применяется, главным образом, для снижения выхлопов в машинах с дизельными двигателями, ставшими менее популярными, например, в Западной Европе после скандала с рядом автопроизводителей, включая Volkswagen.