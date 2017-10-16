Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов выросли на 0,1-0,2%, при этом ММВБ превысил 2100 пунктов.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2101,15 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 57,15 рубля (-0,01 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Норникеля" (+0,4%), "Россетей" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%), АФК "Система" (+1,4%), обновили исторические максимумы акции Сбербанка (+0,8%, до 198 рублей).

Снизились бумаги "Магнита" (-0,1%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Индексы в США в минувшую пятницу выросли благодаря данным о розничных продажах, инфляции и доверии к американской экономике, а также квартальной отчетности компаний.

Розничные продажи в США выросли в сентябре самыми значительными темпами с 2015 года благодаря восстановлению после стихийных бедствий. Подъем составил 1,6% по сравнению с августом, однако эксперты ожидали еще более значительного повышения - на 1,9%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре повысились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличились на 2,2% относительно сентября прошлого года. В августе темпы роста потребительских цен составили соответственно 0,4% и 1,9%. Главной причиной усиления инфляции стал скачок цен на энергоносители после урагана "Харви".

Прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, для сентябрьских показателей были на 0,1 процентного пункта (п.п.) выше - 0,6% и 2,3%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре подскочил до 101,1 пункта (максимум с января 2004 года) при прогнозах роста до 95,3 пункта с августовских 95,1 пункта.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен заявил в пятницу, что не ожидает быстрых существенных изменений денежно-кредитной политики США после назначения нового руководителя Федрезерва.

Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, крайний срок для выбора кандидата на пост руководителя Федрезерва не установлен. Однако он отметил, что президент США Дональд Трамп планирует принять решение о новом главе ФРС в ноябре.

В понедельник растут индексы в Азии на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках, исключение составляет просевший Китай. Поддержку Японии (+0,5%) оказало ослабление иены, а также оптимизм трейдеров, связанный с тем, что партия премьер-министра страны Синдзо Абэ одержит победу на досрочных выборах в парламент страны 22 октября, пишет MarketWatch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на очередной съезд Коммунистической партии КНР, который начнется в среду, 18 октября. Эксперты ожидают, что по итогам съезда будут представлены важные политические изменения и экономические реформы.

Нефть дорожает на опасениях перебоев в поставках сырья из иракского Киркука.